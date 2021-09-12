Сотрудничество Ирана и России по Афганистану приведет к стабилизации ситуации в регионе

Говоря о роли регионального сотрудничества Ирана и России по восстановлении мира и безопасности в Афганистане, Шатилов в эксклюзивное интервью ИРНА назвал взаимодействие двух стран по Афганистану безусловно необходимым. "Тегеран и Москва в принципе просчитывали возможность ухода американцев из Афганистана и возвращение талибов. Россия предварительно проводила консультацию с движением "Талибан", чтобы понять его дальнейшая политика, геополитическая амбиция и внешнеполитическая повестка", отметил он.

Политолог также заявил о дальнейших угрозах талибов в регионе. "Я думаю, что в настоящий момент движение "Талибан" будет заниматься внутренними делами страны. Но в дальнейшем есть определенные угрозы, как вторжение в Центральноазиатские республики и давление пуштунов как подавляющее большинство в правительстве", отметил декан Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета.

По словам Шатилова, коллективные действия Ирана и России могут модерировать эту конфликтную ситуацию в Афганистане. "Россия и Иран могут вести формальные или неформальные контакты с движением "Талибан" по режиму нераспространения влияния, чтобы он не продолжал агрессию во вне", пояснил он.

Шатилов также отметил, что под контроль талибов попала страна с огромными и стратегическими запасами. "Мне кажется, что кроме политических или военных, Россия может стимулировать талибов к экономическим вопросам, чтобы режим Афганистана не угрожал соседи и не дестабилизировать ситуацию в регионе", сказал он.

Ситуация в Нагорном Карабахе: затишье перед бурей

Российский политолог в ответ на вопрос о дальнейшей перспективе соглашения о прекращении огня между Азербайджанской Республики и Арменией на Южном Кавказе, заявил: "В настоящий момент насколько ситуация стабилизирована в Нагорном Карабахе. Но все еще считается конфликтной зоной, потому что ни Азербайджан согласен с принципами текущей ситуации, ни Армения. Каждая из этих двух стран претендует на Нагорный Карабах целиком".

"Турция активно побуждает Баку к продолжению давления на Ереван в целях полного возвращения Карабаха под юрисдикцию Азербайджана территории. В связи с этим вопросом, много зависит от того, насколько Турция хочет или не хочет подтолкнуть Азербайджан к дальнейшему продолжению боевых действий", такое мнение выразило Шатилов.



Он назвал роль России в этом конфликте модератором. "У Москвы добрые отношения с Арменией, мы также подписали договор по взаимоподдержке в случае военных действий. При этом у России тесные и исторические политические контакты с Азербайджаном, и с азербайджанской диаспорой. Так как население азербайджанской диаспоры в России составляет несколько сотен тысяч человек", пояснил Шатилов.

"Россия заинтересован к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе мирным путем. Здесь на мой взгляд много зависит от Турции, и от Вашингтона, который подталкивает Турцию и Эрдогана к более активному действию на Южном Кавказе. Пока ситуация стабилизирована, но мне кажется, это затишье перед бурей", подчеркнул он.

Позиция России по Турции в регионе

Шатилов назвал позицию Москвы в отношении Анкары гибкой, указав на целый ряд нефтегазовых и энергетических проектов России в Турции. Кроме этого, он считает сотрудничество двух стран в сферах туризма, экономики и торговли важным. "Определенный диалог между двумя странами идет по Сирии, хотя там Россия вступает антагонистом Турции. Но Россия пытается взаимодействовать с Турцией относительно мирно, и старается не допускать никаких прямых конфликтов с Турцией, которая является членом североатлантического альянса. Резкие действия могут привести другие страны к этому масштабному конфликту с вовлечением иных стран", заявил он.

"Я думаю, что Москва будет предпринимать определенную дипломатические действия, чтобы оказать влияние на роль Турции в южно-кавказском регионе", считает Шатилов.

Удачное время для развития партнерства Ирана и России

В ответ на вопрос о дальнейшей перспективе отношений между Тегераном и Москвой при новом правительстве в Иране, Шатилов назвал нынешнюю ситуацию удачным временем для развития партнерства и содружества двух стран, пока США и европейские страны занимаются внутренними кризисами.

По его словам, добрая воля Тегерана и Москвы и определенная тенденция к партнерству двух стран, которые находятся под западными санкциями, приведут к развитию двустороннего взаимодействия.

Он также назвал необходимой активизацию сотрудничества в культурной и туристическом областях, помимо экономического и военно-технического взаимодействия.