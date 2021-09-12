Гендиректор МАГАТЭ встретился с главой ОАЭИ в Тегеране

Гросси в субботу ночью прибыл с визитом в Иран, чтобы обсудить сотрудничество Исламской Республики с Международным агентством по атомной энергии.
Замглавы ОАЭИ по правовым и парламентским вопросам Бехруз Камальванди сегодня приветствовал Гросси.
Встреча Гросси с Эслами началась в здании ОАЭИ в столице Ирана.
Тегеран, 12 сентября, ИРНА – Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами в Тегеране.
Гросси в субботу ночью прибыл с визитом в Иран, чтобы обсудить сотрудничество Исламской Республики с Международным агентством по атомной энергии.
Похожие новости
-
Глава МАГАТЭ прибудет в Иран
Тегеран, 11 сентября. ИРНА — Представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем…
-
Резолюция против Ирана не внесена в повестку следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ
Тегеран, 12 сентября, ИРНА – Несмотря на утверждения некоторых западных СМИ по возможному рассмотрен…
Your Comment