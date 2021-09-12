Резолюция против Ирана не внесена в повестку следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ

Следующее заседание Совета управляющих МАГАТЭ 14 сентября во вторник пройдет в Вене.
Ранее, ряд западных СМИ сообщили о внесении возможной резолюции по атомной программе Ирана на указанном заседании, основываясь на последнем отчете гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также в Twitter написал, что Россия выступит против одобрения проекта резолюции с осуждением Ирана при голосовании на площадке Совета управляющих (СУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если такой документ будет представлен на рассмотрение.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ, который в субботу прибыл в Тегеран с визитом, сегодня встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.
Тегеран, 12 сентября, ИРНА – Несмотря на утверждения некоторых западных СМИ по возможному рассмотрению резолюции против Ирана на следующем заседании Совета управляющих МАГАТЭ, такая тема не внесена в повестку данной сессии. Об этом сообщает информационный портал Nournews.
Следующее заседание Совета управляющих МАГАТЭ 14 сентября во вторник пройдет в Вене.
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