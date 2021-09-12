Резолюция против Ирана не внесена в повестку следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ

Следующее заседание Совета управляющих МАГАТЭ 14 сентября во вторник пройдет в Вене.

Ранее, ряд западных СМИ сообщили о внесении возможной резолюции по атомной программе Ирана на указанном заседании, основываясь на последнем отчете гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также в Twitter написал, что Россия выступит против одобрения проекта резолюции с осуждением Ирана при голосовании на площадке Совета управляющих (СУ) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если такой документ будет представлен на рассмотрение.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ, который в субботу прибыл в Тегеран с визитом, сегодня встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.