10 иранских фильмов покажут на кинофестивале «Религия сегодня» в Италии

Документальный фильм «Священный хлеб» Рахима Забихи и художественный фильм «Синяя девушка» Кейвана Маджиди будут показаны на кинофестивале «Религия сегодня» в Италии.

Короткометражные фильмы «Врожденный» режиссеров Самана Хоссейнпура и Ако Зандкарими, «До наступления темноты» Мосайеба Ханаи, «Хак-и-Росс» Ардалана Зинати, «Дабур» Саида Неджати, «Руки» Амена Сахреи, «Меня не оставят в покое» режиссер Ясер Талеби и «Мендали» Мекдада Джалали будут показаны на этом мероприятии.

24-й Международный фестиваль религиозных фильмов «Религия сегодня» пройдет с 22 по 29 сентября в Тренто, Италия.