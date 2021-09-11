Фильм иранского режиссера покажут в Ростове-на-Дону

Премьера фильма, который был создан при сотрудничестве Армении и Ирана в сфере киноиндустрии состоится 26 сентября текущего года в армянской общине в Ростове-на-Дону.

Ева представляет собой очень интересный проект. Во-первых, не каждый день увидишь, как Армения и Иран сотрудничают в сфере киноиндустрии. Во-вторых, работа получилась очень познавательной. В центре – история Арцахской деревни. Её жители пытаются справиться с трудностями, которые обрушились на поселение в военные годы. Но теперь настал мир, пришла пора всё отстраивать и восстанавливать.

Фильм будет интересно смотреть, потому что он оживляется и художественным вымыслом. Так, события здесь показываются через призму молодой женщины, врача, которой предстоит непростая задача: спасение человеческих жизней.