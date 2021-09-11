Лидер поздравил с возвращением флотилии ВМС Ирана из Атлантического океана

«Поздравляю с благородным возвращениям 75-й флотилии ВМС Армии из миссии в Аталантическом океане, которая впервые совершилась в истории судоходства страны», говорится в послании.
Поблагодарив командира и всех работников иранской флотилии, лидер призвал армию страны сохранять и укреплять свои навыки и возможности для реализации целей Исламской революции.
Тегеран, 11 сентября, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи поздравил с возвращением 75-й флотилии военно-морских сил Армии Ирана из миссии в Атлантическом океане.
«Поздравляю с благородным возвращениям 75-й флотилии ВМС Армии из миссии в Аталантическом океане, которая впервые совершилась в истории судоходства страны», говорится в послании.
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