Иранские финики – лучший продукт для экспорта

Иран – это солнечная страна, в которой растут самые разные сорта таких экзотических плодов как финики. Кстати, эта страна входит в рейтинг стран лидеров, которые экспортируют данные сухофрукты по всему миру. Иранские плоды пользуются большим спросом, и их часто можно встретить на прилавках магазинов разных стран мира. Чаще всего их продают в коробке.

Что касается посевных площадей, то в первую очередь входят провинция Систан и Белуджистан – 54 тыс. га, и провинции Хузестан площадью 35 тыс. га, Бушер – 34 тыс. га, Хормозган – 33 тыс. га, Фарс – 31 тыс. га и Керман – 30 тыс. га следуют за ней.

С точки зрения производства, провинция Систан и Белуджистан с годовым урожаем более 203 тыс. тонн фиников заняла первое место. Южный часть Кермана (200 тыс. тонн), Фарс (162 тыс. тонн), восточный часть Кермана (151 тыс. тонн), Бушер (150 тыс. тонн), Хузестан (148 тыс. тонн) и Хормозган (140 тыс. тонн) стоят на следующие места.

Ежегодно около 30% фиников, производимых в стране, можно использовать в конверсионных производствах, что может иметь большое значение для экономики страны.