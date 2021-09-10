В МИД Ирана отреагировали на обвинения комитета Лиги арабских государств

Осудив обвинения, содержащиеся в заявлении четырехстороннего комитета Лиги арабских государств, Саид Хатибзаде сказал, что «выпуск таких заявлений свидетельствует об отсутствии минимального понимания странами, присутствующими в комитете по региональным событиям и общим условиям во взаимоотношениях между Исламской Республикой Иран и арабскими странами».

Он отверг неоднократные обвинения в адрес Ирана во вмешательстве во внутренние дела других стран со стороны стран, которые имеют историю вмешательства, напряженности, терроризма, особенно в Йемене и регионах Западной Азии и Северной Африки, и отметил: «Совместное размещение этих компонентов для обвинения Ирана не решит проблему игнорирования людей этими странами».

Хатибзаде заявил, что основатели таких заявлений больше всего беспокоятся об открытом и тайном служении сионистскому режиму, и посоветовал четырем странам сосредоточить внимание на преступлениях сионистского режима против угнетенного палестинского народа вместо того, чтобы делать такие бесполезные заявления.