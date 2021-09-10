Очередной раунд встречи министров иностранных дел соседей Афганистана состоится в Тегеране

«Афганистан переживает критический период», - сказал высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН в четверг вечером по местному времени. – «Сотни тысяч покинули страну. Около 600 000 человек были перемещены внутрь. Основные продукты питания заканчиваются, и 18,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи», - добавил он.

«В июле этого года в Иране состоялись мирные переговоры на высоком уровне между афганским правительством и талибами», - сказал посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций. – «Они договорились продолжить переговоры на следующей встрече. Иран готов провести следующий раунд таких переговоров», - пояснил он.

По его словам, «Иран еще раз призывает всех религиозных, языковых, этнических и политических лидеров Афганистана поставить интересы всех афганцев выше интересов определенной части общества, потому что Афганистан принадлежит всем афганцам».