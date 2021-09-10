10 сент. 2021 г., 10:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84466046
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В Астрахани проходит 6-й Каспийский медиафорум с участием представителя Ирана

В Астрахани проходит 6-й Каспийский медиафорум с участием представителя Ирана

Тегеран, 10 сентября, ИРНА – 6-й Каспийский медиафорум с участием прикаспийских государств состоится сегодня, в пятницу, в присутствии иранского представителя в Астрахани.

В конференции приняли участие представители СМИ, политологи, эксперты и аналитики из Исламской Республики Иран, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджанской Республики.

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил, что посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали примет участие в конференции в качестве почетного гостя.

Организаторы конференции заявляют, что 6-й Каспийский медиафорум - уникальная площадка для обмена опытом и идеями в области создания единого информационного поля для стран Каспийского моря.

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