В Астрахани проходит 6-й Каспийский медиафорум с участием представителя Ирана

В конференции приняли участие представители СМИ, политологи, эксперты и аналитики из Исламской Республики Иран, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджанской Республики.

Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил, что посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали примет участие в конференции в качестве почетного гостя.

Организаторы конференции заявляют, что 6-й Каспийский медиафорум - уникальная площадка для обмена опытом и идеями в области создания единого информационного поля для стран Каспийского моря.