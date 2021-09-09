9 сент. 2021 г., 23:25
Journalist ID: 2177
News Code: 84465875
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Раиси поздравил Рахмона с национальным праздником

Раиси поздравил Рахмона с национальным праздником

Тегеран, 9 сентября. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также всех таджикистанцев с 30-летием государственной независимости.

«Сердечно поздравляю Вас, Ваше Превосходительство и благородный народ Вашей страны с наступлением 30-ой годовщины Независимости Республики Таджикистан», говорится в послании Раиси.

«Исламская Республика Иран всегда была заинтересована в ещё большем развитии и укреплении отношений двух стран с языковой и культурной общностью, по всем направлениям экономической, политической и культурной сферы. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями ещё большего развития отношений наших стран на пути обеспечения взаимных интересов, а также укрепления региональной и международной безопасности», подчеркнул Раиси.

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