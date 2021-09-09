Иран и Россия обсудили запуск МКТ «Север-Юг»

Отметив наличие хорошего сотрудничества с Ираном и хорошего результата этого сотрудничества, он заявил: «Международный транспортный коридор «Север – Юг» поддерживается руководством России и Исламской Республики Иран, его завершение и реализация может сыграть жизненно важную роль для развития двух стран».

Он высказался за формирование единого оператора между Ираном, Россией и Индией с тем, чтобы сконцентрироваться на вопросах коридора «Север – Юг», он также сказал о том, что в данной связи в скором времени состоится визит в Иран, а затем в Индию.

Милушкин отметил: «Если мы с Вами в 2022 году достигнем договоренности, то мы сможем через год после этого запустить этот транспортный коридор.

На этой встрече Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации приветствовал предложения Российской стороны и отметил важность этого транспортного коридора, также он сказал, что на протяжении последнего года было проведено много встреч с целью завершения этой транспортной артерии.

Заявив о том, что этот маршрут поддерживается Исламской Республикой Иран и мы заинтересованы в его пуске, он сказал: «Запуск этого транспортного коридора укрепит основы отношений между двумя странами».

Джалали сказал: «Единственным вакуумом в коридоре «Север – Юг» является участок по маршруту Решт – Астара, для завершения которого предприняты многочисленные отслеживания».

Джалали заявил: «С учетом важности этого участка при российском сотрудничестве впервые два месяца тому назад был активирован в комбинированном транспортном формате - железнодорожном, морском и наземном».