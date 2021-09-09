9 сент. 2021 г., 16:59
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News Code: 84465642
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Иран призвал международное сообщество оказать давление на государства, обладающие ядерным оружием

Иран призвал международное сообщество оказать давление на государства, обладающие ядерным оружием

Нью-Йорк, 9 сентября. ИРНА - Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тах-Раванчи сказал, что международное сообщество должно продолжать призывать государства, обладающие ядерным оружием, выполнять свои юридические обязательства и воздерживаться от любой деятельности, несовместимой с этими обязательствами, и незаконного владения ОМУ.

Он сделал это замечание на пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Международный день действий против ядерных испытаний в Нью-Йорке, 8 сентября 2021 года.

«В этом году исполняется 25 лет со дня подписания ДВЗЯИ, что демонстрирует волевую решимость международного сообщества положить конец ядерным испытаниям», сказал дипломат.

«Эти зловещие испытания использовались в качестве предварительных шагов к производству, распространению и даже применению ядерного оружия. Разрушительные последствия ядерных испытаний отражаются на поколениях, оказывая широкомасштабное и серьезное воздействие не только на людей, но и на нашу планету. С 1945 года было проведено около 2000 испытаний, 1054 из которых - в США. Эти испытания доказывают тот факт, что нам необходимо принимать конструктивные меры в направлении ядерного разоружения, как это предусмотрено в статье VI ДНЯО», подчеркнул он.

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