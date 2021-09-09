Иран имеет возможность хранить 3 млрд. литров бензина

Обеспечение топлива, необходимого каждой стране, является одним из основных приоритетов, поскольку устойчивое снабжение топливом имеет значение наряду с основными товарами.

Таким образом, разные страны пытаются либо стать самодостаточными в производстве топлива, либо получить надежные источники для импорта.

Производство бензина в Иране в 1979 году составляло около 25 миллионов литров в сутки. До начала 2010-х годов объем производства бензина достигал 52 миллионов литров в сутки, при этом в страну импортировалось около 10 миллионов литров бензина.

В связи с реализацией различных нефтеперерабатывающих заводов и, прежде всего, с запуском НПЗ «Звезда Персидского залива», в прошлом году производственная мощность бензина увеличилась до 120 миллионов литров в день, так что Иран не только стал самодостаточным в поставках бензина, но и может экспортировать топливо на международный рынок.