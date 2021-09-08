Ректор Астраханского государственного университета потребовал обмена профессорами и студентами с Ираном

Во время визита посла Ирана и сопровождающей его делегации в Астраханскую область и посещения государственного университета Марковской области этим вечером, заявив, что этот университет гордится хорошими отношениями и сотрудничеством с универсальным университетом Ирана, он призвал к расширению обмена студентами и исследовательского сотрудничества между этим университетом и иранскими университетами.

«В прикаспийских государствах были созданы различные комиссии, в том числе Комиссия прикаспийских университетов и научных центров, и все академические руководители университетов, включая Исламскую Республику Иран, являются членами, и мы пытаемся работать вместе над реализацией проектов в этой стране», -заявил он.