8 сент. 2021 г., 23:21
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News Code: 84464947
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Ректор Астраханского государственного университета потребовал обмена профессорами и студентами с Ираном

Ректор Астраханского государственного университета потребовал обмена профессорами и студентами с Ираном

Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов в ходе визита посла Исламской Республики Иран Казема Джалали призвал к расширению сотрудничества с иранскими университетами и обмену профессорами и студентами.

Во время визита посла Ирана и сопровождающей его делегации в Астраханскую область и посещения государственного университета Марковской области этим вечером, заявив, что этот университет гордится хорошими отношениями и сотрудничеством с универсальным университетом Ирана, он призвал к расширению обмена студентами и исследовательского сотрудничества между этим университетом и иранскими университетами.

«В прикаспийских государствах были созданы различные комиссии, в том числе Комиссия прикаспийских университетов и научных центров, и все академические руководители университетов, включая Исламскую Республику Иран, являются членами, и мы пытаемся работать вместе над реализацией проектов в этой стране», -заявил он.

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