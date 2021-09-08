8 сент. 2021 г., 23:11
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News Code: 84464944
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В Иране призвали к проведению национальных программ Дня поэзии и литературы с участием соседних стран

В Иране призвали к проведению национальных программ Дня поэзии и литературы с участием соседних стран

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Генеральный директор Организации культуры и исламской ориентации Восточного Азербайджана Гасем Наземи сказал, что по случаю Национального дня персидской поэзии и литературы страна намерена проводить программы в сотрудничестве с такими странами, как Турция, Азербайджан и Россия.

«Учитывая, что 27 сентября был объявлен Национальным днем персидской поэзии и литературы, который совпадает с годовщиной смерти иранского поэта Шахрияра, и связь этого дня с именем и памятью этого известного поэта, возможно, является один из немногих дней в солнечном календаре, поэтому в связи с важностью этого дня для персидской литературы, а также Тебриза, специальные программы должны быть проведены в это день», - заявил он.

Генеральный директор Исламской культуры и исламской ориентации Восточного Азербайджана, касаясь проведения 50 программ в день персидской поэзии и литературы в провинции, сказал: «Основываясь на разработанных программах, мы впервые стараемся, чтобы программы, посвященные этому дню, не были ограничены только Тебризом».

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