В прошлом году Иран стал первым экспортером эфирного масла розой дамасской

«Одна тысяча долларов - это базовая экспортная стоимость каждого литра эфирного масла иранской розы дамасской, что значительно отстает от первых эфирных масел, которые экспортируются на сумму от пяти до 12 тысяч долларов в мире», - заявил он.

Он напомнил об усилиях, предпринятых для наивысшего уровня экспорта в прошлом году за счет увеличения экспорта 302 тонн бутонов и сушеных цветов розы дамасской с таможни страны и его выручки почти в один млн. 600 тыс. долларов по сравнению с 192 тоннами экспорта в 2018 году.

Иран с 30 000 га выращивания цветов розы дамасской и производством около 55 000 тонн цветов занимает первое место по производству и наибольшую площадь возделывания этой культуры, но важным моментом является то, что Болгария и Турция играют свою глобальную роль в выращивании розы дамасской с помощью знание этой индустрии.