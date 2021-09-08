8 сент. 2021 г., 22:59
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News Code: 84464937
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В прошлом году Иран стал первым экспортером эфирного масла розой дамасской

В прошлом году Иран стал первым экспортером эфирного масла розой дамасской

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Исполнитель Национального плана по лекарственным растениям и секретарь третьей научной конференции Международной конференции розой дамасской Хосейн Зейнали сказал что экспорт иранского эфирного масла розой дамасской в прошлом году увеличился с 730 до 2,500 кг на сумму 202 млн. 430 тыс. долларов, и страна заняла первое место в мире в этом отношении.

«Одна тысяча долларов - это базовая экспортная стоимость каждого литра эфирного масла иранской розы дамасской, что значительно отстает от первых эфирных масел, которые экспортируются на сумму от пяти до 12 тысяч долларов в мире», - заявил он.

Он напомнил об усилиях, предпринятых для наивысшего уровня экспорта в прошлом году за счет увеличения экспорта 302 тонн бутонов и сушеных цветов розы дамасской с таможни страны и его выручки почти в один млн. 600 тыс. долларов по сравнению с 192 тоннами экспорта в 2018 году.

Иран с 30 000 га выращивания цветов розы дамасской и производством около 55 000 тонн цветов занимает первое место по производству и наибольшую площадь возделывания этой культуры, но важным моментом является то, что Болгария и Турция играют свою глобальную роль в выращивании розы дамасской с помощью знание этой индустрии.

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