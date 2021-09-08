8 сент. 2021 г., 21:28
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News Code: 84464900
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Командующий СПИРИ: Границы Ирана и Азербайджанской Республики - это границы мира и дружбы

Командующий СПИРИ: Границы Ирана и Азербайджанской Республики - это границы мира и дружбы

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Командующий Сил правопорядка Исламской Республики Иран (СПИРИ) генерал Хосейн Аштари заявил, что на границах страны, особенно на границах Восточного Азербайджана, установлена полная безопасность.

Аштари, посетивший в среду вечером пограничную полосу между Ираном и Азербайджанской Республикой в ​​городе Джолфа, заявил: «У нас нет никаких проблем с безопасностью на границах страны, особенно на границах Восточного Азербайджана.

Аштари также в кулуарах посещения пограничного пункта Ализаде в городе Джолфа отметил: «Деятельность пограничников вместе с сотрудниками правоохранительных органов по обеспечению, поддержанию и развитию безопасности и спокойствия в обществе заслуживает высокой оценки».

Командующий СПИРИ указал на оснащение границ и пограничников страны современными электронными и электрооптическими средствами и сказал: «Мы будем использовать любое оборудование, которое поможет контролировать и повышать безопасность границ и пограничников».

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