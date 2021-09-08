Амир-Абдоллахиян: Все должны придерживаться принципа диалога в Афганистане

На виртуальной встрече министров иностранных дел соседей Афганистана, Амир-Абдоллахиян сказал: «Эта встреча проводится в присутствии министров иностранных дел шести стран, которая состоялась после встречи специальных представителей».

Он упомянул, как помочь выполнить волю афганского народа и достичь мирного и стабильного Афганистана в повестке дня встречи.

На встрече была подчеркнута необходимость оказания гуманитарной помощи в соответствии с международным правом, гуманитарным правом. Министры иностранных дел присутствующих стран серьезно обеспокоены проблемой терроризма в Афганистане и подчеркнули, что талибы должны дистанцироваться от терроризма.