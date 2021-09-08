8 сент. 2021 г., 21:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84464895
0 Persons

Амир-Абдоллахиян: Все должны придерживаться принципа диалога в Афганистане

Амир-Абдоллахиян: Все должны придерживаться принципа диалога в Афганистане

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - «Использование военных инструментов и иностранное вмешательство - это повторение ошибки, которая повторялась несколько раз в новейшей истории Афганистана, и каждый должен придерживаться диалога как подлинного принципа», - сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян на виртуальной встрече министров иностранных дел соседей Афганистана.

На виртуальной встрече министров иностранных дел соседей Афганистана, Амир-Абдоллахиян сказал: «Эта встреча проводится в присутствии министров иностранных дел шести стран, которая состоялась после встречи специальных представителей».

Он упомянул, как помочь выполнить волю афганского народа и достичь мирного и стабильного Афганистана в повестке дня встречи.

На встрече была подчеркнута необходимость оказания гуманитарной помощи в соответствии с международным правом, гуманитарным правом. Министры иностранных дел присутствующих стран серьезно обеспокоены проблемой терроризма в Афганистане и подчеркнули, что талибы должны дистанцироваться от терроризма.

Your Comment

You are replying to: .
captcha