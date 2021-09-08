Раиси: Неконструктивный подход МАГАТЭ нарушит процесс переговоров

Председатель Евросовета Шарль Мишель после официального запроса о телефонном разговоре с президентом Ирана в среду провел телефонный разговор с Раиси.

«Исламская Республика Иран намерена развивать отношения с Европейским Союзом и европейскими странами в областях, представляющих взаимный интерес», - сказал Раиси в телефонном разговоре.

Президент заявил, что продолжение двусторонних отношений с Европейским союзом и каждым из государств-членов зависит от принципа взаимного уважения, сосредоточения внимания на общности и предотвращения влияния внешних факторов на эти отношения, - «это требует практической воли европейской стороны и не ставит ее в зависимость от воли односторонних держав, таких как США».

«Важным моментом здесь является то, что, хотя администрация Трампа ушла, а администрация Байдена пришла к власти, на практике не произошло никаких изменений в политике США в отношении Ирана, и те же подход и меры, а именно санкции и давление на Иран, остались», - отметил он.