8 сент. 2021 г., 21:12
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News Code: 84464885
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Раиси: Неконструктивный подход МАГАТЭ нарушит процесс переговоров

Раиси: Неконструктивный подход МАГАТЭ нарушит процесс переговоров

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем предупредил, что неконструктивный подход в Агентстве по атомной энергии сорвет процесс переговоров.

Председатель Евросовета Шарль Мишель после официального запроса о телефонном разговоре с президентом Ирана в среду провел телефонный разговор с Раиси.

«Исламская Республика Иран намерена развивать отношения с Европейским Союзом и европейскими странами в областях, представляющих взаимный интерес», - сказал Раиси в телефонном разговоре.

Президент заявил, что продолжение двусторонних отношений с Европейским союзом и каждым из государств-членов зависит от принципа взаимного уважения, сосредоточения внимания на общности и предотвращения влияния внешних факторов на эти отношения, - «это требует практической воли европейской стороны и не ставит ее в зависимость от воли односторонних держав, таких как США».

«Важным моментом здесь является то, что, хотя администрация Трампа ушла, а администрация Байдена пришла к власти, на практике не произошло никаких изменений в политике США в отношении Ирана, и те же подход и меры, а именно санкции и давление на Иран, остались», - отметил он.

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