Иранская команда примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу

Мероприятие среди взрослых пройдет в ОАЭ с 15 ноября в Абу-Даби, ОАЭ, и продлятся пять дней.
Команда по джиу-джитсу Федерации ассоциаций боевых искусств Ирана также участвует в этих соревнованиях в составе 17 спортсменов.
Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Сборная Ирана по джиу-джитсу примет участие в чемпионате мира в ОАЭ.
Мероприятие среди взрослых пройдет в ОАЭ с 15 ноября в Абу-Даби, ОАЭ, и продлятся пять дней.
Команда по джиу-джитсу Федерации ассоциаций боевых искусств Ирана также участвует в этих соревнованиях в составе 17 спортсменов.
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