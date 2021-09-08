8 сент. 2021 г., 21:01
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Иранская команда примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу

Иранская команда примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу

Тегеран, 8 сентября, ИРНА – Сборная Ирана по джиу-джитсу примет участие в чемпионате мира в ОАЭ.

Мероприятие среди взрослых пройдет в ОАЭ с 15 ноября в Абу-Даби, ОАЭ, и продлятся пять дней.

Команда по джиу-джитсу Федерации ассоциаций боевых искусств Ирана также участвует в этих соревнованиях в составе 17 спортсменов.

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