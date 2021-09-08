Объем экспорта в Экономический союз АСЕАН вырос на 48%

«Среди 10 стран-членов Экономического союза АСЕАН Три. Больше всех из Ирана было поставлено товаров в Таиланд с 395 000 тонн на сумму 266 млн. долларов, что на 88% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года», - заявил он.

«Наиболее важные товары для экспорта Ирана в Таиланд включают слитки железа, стальные профили, цветной цинк, куриные внутренности, битум и вазелин», - добавил он.

По его словам, «в этот период Индонезия была вторым по величине экспортным направлением Ирана в этом союзе, и объем экспорта в эту страну составил около 352 тысяч тонн на сумму 227 миллионов долларов».

По данным ИРНА, объем торговли Ирана в прошлом году достиг 3 миллиардов долларов, в то время как Иран имеет опыт увеличения экспорта в этот важный экономический союз за годы до введения санкций.