8 сент. 2021 г., 12:43
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Иранка заняла 24-е место на мировых соревнованиях по мотокроссу

Иранка заняла 24-е место на мировых соревнованиях по мотокроссу

Тегеран, 8 сентября, ИРНА - Чемпионат мира по мотокроссу среди женщин завершился в турецком городе Опиум Кара-Хесар, и Фахимех Нематоллахи, которая зарегистрировала свое имя как первая женщина-мотоциклист Ирана, посетившая мероприятие, заняла 24-е место.

Восьмой чемпионат мира по мотокроссу среди взрослых, который стартовал 4 сентября в Турции, завершился сегодня и Фахимех Нематоллахи стала первой иранской женщиной, которая после получения лицензии приянла участие в чемпионате мира по мотокроссу среди женщин.

Она участвовал в гонках с 26 другими гонщиками из Новой Зеландии, Нидерландов, Италии, Швейцарии, Хорватии, Греции, США, Испании, Дании, Турции, Германии, Норвегии, Австрии и Австралии. В гонке приняли участие все великие мировые лидеры мотокросса: шестикратная чемпионка мира из Италии Кьяра Фонтанци лидировала в первой гонке первого круга, а Кортни Дункан - двукратная чемпионка мира из Новой Зеландии.

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