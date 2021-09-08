Амир-Абдоллахиян: Иран хочет, чтобы Афганистан был свободен от войны и терроризма

В телефонном разговоре во вторник министра иностранных дел Ирана с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем обсуждались последние события в стране.

В этой беседе министр иностранных дел страны подчеркнул принципиальную политику Исламской Республики Иран, основанную на диалоге между всеми группами с целью формирования инклюзивного правительства в Афганистане, отражающего этнический и демографический состав этой страны.

«Исламская Республика Иран хочет, чтобы Афганистан был свободен от войн и терроризма», - заявил он.

«Исламская Республика Иран сохранит свои границы и пограничные переходы с Афганистаном открытыми, чтобы облегчить текущую ситуацию в этой стране, и продолжит торговлю», - заключил он.