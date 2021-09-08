Иран: Ненависть и исламофобия - главные проблемы культуры мира

«Война, терроризм, насильственный экстремизм, бедность и дискриминация, односторонность и одностороннее принуждение являются одними из основных вызовов в современном мире», - сказала высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран в своем выступлении в Генеральной Ассамблее ООН по вопросу культура мира.

«Для достижения международного мира и безопасности Организация Объединенных Наций и ее государства-члены должны придерживаться принципов равного суверенитета всех стран, мирного урегулирования международных споров, неприменения силы или угрозы ее применения и невмешательства, что имеет важное значение в каждой стране», - отметила она.

Заседание высокого уровня ООН по культуре мира проводится ежегодно в сентябре в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно резолюции, особое внимание будет уделено инициативам, связанным с миром во всем мире и межконфессиональным диалогом, включая инициативу Исламской Республики Иран по построению мира, свободного от насилия и экстремизма.