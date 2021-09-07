Гарибабади: МАГАТЭ должно сохранять профессионализм

«Вся ядерная деятельность Ирана, включая обогащение на различных уровнях и производство металлического урана, осуществляется в рамках ядерных прав Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия и осуществляется в полном соответствии с обязательствами Ирана по гарантиям», - отметил он.

«Поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, а политика односторонних и односторонних санкций США продолжается, никто не может просить Иран приостановить такую ​​деятельность в соответствии с этим соглашением», - заявил он.

В этой связи Постоянный представитель страны раскритиковал действия Генерального директора в отчете по вопросу регистрации данных, выходящих за рамки гарантий, и сказал: «Это действие было согласовано с Агентством всего на три месяца, и его основа была полностью политической, что не является правом. Это создает обязательства для МАГАТЭ, а не для Ирана».