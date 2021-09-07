7 сент. 2021 г., 18:16
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News Code: 84463587
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Чабахар - это ворота для торговли между странами Восточного бассейна: чиновник

Чабахар - это ворота для торговли между странами Восточного бассейна: чиновник

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Генеральный директор Организации свободной зоны Чабахар Абдолрахим Корди сказал, что факт, что инвесторы и бизнесмены из нескольких стран заинтересованы в связи с Чабахаром, означает, что мировая экономика знакома с уникальными возможностями этого стратегического региона.

«Помимо участия в развитии инфраструктуры, специализирующейся на рыболовстве, пищевой промышленности, тайские инвесторы могут использовать возможности Чабахара для выхода на новые рынки», - отметил он.

«Сегодня Чабахар приобрел региональные и глобальные возможности и позиции. Чабахар привлек внимание стран Центральной Азии, России, Индии и Китая, и инвесторы из этого региона заинтересованы в использовании потенциала этого стратегического порта», - заявил он.

По словам чиновника, «вскоре состоится совместная конференция по реализации совместного соглашения между Россией, Ираном и Индией о важности коридоров Навашива, Чабахар, Энзели и Астрахань».

Председатель совета директоров Торговой-промышленной организации зоны свободной торговли Чабахар заявил: «Объем торговли между Индией и Россией через этот коридор в настоящее время составляет около 11 млрд долларов США».

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