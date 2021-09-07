Чабахар - это ворота для торговли между странами Восточного бассейна: чиновник

«Помимо участия в развитии инфраструктуры, специализирующейся на рыболовстве, пищевой промышленности, тайские инвесторы могут использовать возможности Чабахара для выхода на новые рынки», - отметил он.

«Сегодня Чабахар приобрел региональные и глобальные возможности и позиции. Чабахар привлек внимание стран Центральной Азии, России, Индии и Китая, и инвесторы из этого региона заинтересованы в использовании потенциала этого стратегического порта», - заявил он.

По словам чиновника, «вскоре состоится совместная конференция по реализации совместного соглашения между Россией, Ираном и Индией о важности коридоров Навашива, Чабахар, Энзели и Астрахань».

Председатель совета директоров Торговой-промышленной организации зоны свободной торговли Чабахар заявил: «Объем торговли между Индией и Россией через этот коридор в настоящее время составляет около 11 млрд долларов США».