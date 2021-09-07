7 сент. 2021 г., 17:47
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News Code: 84463558
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Культурная дипломатия играет важную роль в развитии отношений между Ираном и Польшей: дипломат

Культурная дипломатия играет важную роль в развитии отношений между Ираном и Польшей: дипломат

Тегеран, 7 сентября, ИРНА - Заместитель посла Польши в Тегеране Ведьма Онольт назвал культурную дипломатию полезной для расширения торговых и политических отношений между Тегераном и Варшавой.

Посольство Польши в Тегеране провело во вторник выставку, на которой присутствовали заместитель посла Польши Вичех Онолет и президент Иранской федерации альпинизма Реза Заре, а также три известных польских альпиниста.

Эти альпинисты едут в Непал на грузовиках, чтобы отметить золотой век польского альпинизма и представить достижения польских альпинистов за последние полвека.

В продолжение этой церемонии Реза Заре, подчеркнув культурную общность между Ираном и Польшей, указал на роль поляков в развитии альпинизма.

В кулуарах выставки Онолет также назвал проведение таких выставок и присутствие польских альпинистов частью польской культурной дипломатии, которая может быть полезна для торговых и политических отношений между Тегераном и Варшавой.

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