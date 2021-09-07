Командующий ВМС Ирана сообщил о собственном производстве судовых двигателей

"Вскоре представится первый судовой двигатель собственного производства в Иране", отметил он на пресс-конференции по случаю отправки 75-го иранского флота на Атлантический океан.

" Пройдя около 45000 километров по океанам, морям и водам, где присутствуют высокомерные державы, демонстрирует авторитет и возможности Ирана, и мы надеемся продолжить путь мучеников наилучшим образом с усилиями и борьбой моих товарищей в военно-морском флоте", заявил контр-адмирал Ирани.

Он также сообщил о проведении совместных военных учений с другими странами. "Мы проводим учения по спасению с Оманом раз в два года, и стремимся проводить более эффективные учения, приглашая больше стран", заключил он.