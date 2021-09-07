Общество Красного Полумесяца Ирана сделает прививку для иммигрантов

"ЮНИСЕФ будет поставить в Иран вакцины от коронавируса, чтобы мы сможем делать прививку иммигрантам", отметил он, добавив, что 1 млн доз вакцины прибудет в нашу страну со стороны ЮНИСЕФ.
Общество Красного Полумесяца до сих пор импортировало 18 партий вакцин в страну. Последняя партия, состоящая из 5 млн доз вакцин, также в воскресенье прибыла в Тегеран.
19 млн 620 тыс. 596 иранцев получили первую дозу вакцины от Covid-19, 9 млн 832 тыс. 848 – вторую дозу. В целом 29 млн 453 тыс. 444 доз вакцины вводили в стране.
Тегеран, 7 сентября, ИРНА – Глава общества Красного Полумесяца Ирана Карим Хеммати во вторник сообщил о вакцинации иностранных иммигрантов, проживающих в Иране в ближайшем будущем.
"ЮНИСЕФ будет поставить в Иран вакцины от коронавируса, чтобы мы сможем делать прививку иммигрантам", отметил он, добавив, что 1 млн доз вакцины прибудет в нашу страну со стороны ЮНИСЕФ.
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