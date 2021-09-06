Дамганский университет вошел в рейтинг Times

«Система рейтингов Times - одна из самых престижных международных рейтинговых систем, которая ежегодно оценивает лучшие университеты мира в различных международных, национальных и отраслевых рейтингах», - заявил он.

По его словам, в рейтинге 2022 Times, результаты которого были объявлены 2 сентября 2021 года, Дамганский университет впервые, будучи одним из лучших университетов мира, смог получить 1662-1201 баллов на международном уровне и вошел в число лучших университетов мира.

«В этом рейтинге используются 13 показателей в виде пяти общих критериев образования с 30%, исследований с 30%, цитирований с 30%, международного престижа с 7,5% и отношения с промышленностью с 2,5% Университет занял 1402, 1087, 1060, 1544 и 1183 место среди 1662 лучших университетов мира соответственно, что является лучшим рейтингом университета на основе индекса цитируемости 1060», - указал он.