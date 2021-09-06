Амир Абдоллахиян: Американцы в нарушении ядерной сделки не виноваты, а виновны

Сегодня Амир Абдоллахиян встретил всех послов и глав иностранных делегаций, проживающих в Тегеране.

Во время встречи, которая прошла в здании Управления политических и международных исследований Министерства иностранных дел, министр объяснил подход нового правительства к внешней политике и основные приоритеты Исламской Республики Иран в этой области.

В начале своего выступления, имея в виду внешнюю политику правительства тринадцатого созыва, то есть сбалансированную, активную, динамичную и разумную внешнюю политику, он сказал: «Мы подчеркиваем необходимость послать всему миру сигнал о том, что наша внешняя политика будет иметь сбалансированную основу. Исходя из этого, один из наших главных приоритетов - смотреть на наших соседей. Мы не делаем исключения из этого приоритета соседства».

«Правительство тринадцатого созыва рассматривает переговоры как эффективный инструмент дипломатии, и мы ни в коем случае не будем отойти от переговоров. Как подчеркнул на встрече с г-ном Эрике Мора, мы верим в переговоры с позитивной точки зрения и возможности для дипломатии, но мы считаем, что переговоры о переговорах не принесут пользы ни иранскому народу, ни одной из сторон», - отметил он.