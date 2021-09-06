Из Ирана будет поставляться водная продукция в соседние страны по железной дороге

«В этом году мы планируем использовать железнодорожную инфраструктуру, если будет платежеспособный спрос на иранскую рыбную продукцию», - отметил он.

По его словам, «возможен экспорт иранской рыбной продукции через железнодорожную инфраструктуру с севера страны (Астара) в Азербайджанскую Республику и Россию, с северо-востока в Туркменистан, Казахстан и Китай, а с запада в Турцию и Сирию».

Он пояснил использование воздушного транспорта для экспорта водной продукции: «Воздушная перевозка продуктов дорога и обычно используется для свежих продуктов с высокой добавленной стоимостью».

«Мы используем воздушную перевозку для свежей рыбы и креветок, особенно икры, в арабские страны, а иногда и в Россию», - добавил он.