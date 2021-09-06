Последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране

«С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 4 394 083 случая выздоровления среди заразившихся», отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 111 257 человек.

Напомним, что более 208 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 5 млн из которых умерли.

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 655. За минувшие сутки в стране выявлено 41 194 случая заражения COVID-19. При этом 50108 больных из этого числа были госпитализированы.