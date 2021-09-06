Иранские исследователи разработали устройство для оценки обонятельного чувства на основе сигналов мозга

Расстройство запаха известно как симптом некоторых неврологических заболеваний, и теперь исследователи в стране создали устройство для оценки этого чувства, основанное на обработке цифровых сигналов, искусственного интеллекта и данных мозга из-за обонятельной стимуляции у людей.

В создании этого устройства встречается сближение экспертов в области информационных технологий и когнитивных наук.

Устройство автоматически применяет серию обонятельных стимулов через маску, а затем от человека генерируется сигнал электроэнцефалограммы, который затем обрабатывается сигналами в головном мозге и сравнивается с сигналами в головном мозге. Мозг становится специфичным в ответ на стимулы, за которыми следует функцией обонятельной системы.

В функцию устройства включается эффективность в исследованиях нейробиологии. Нейробиологи могут проводить исследования, связанные с функцией мозга в ответ на обонятельные стимулы, и описывать существующие модели развития мозга.