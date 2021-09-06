Кубинская вакцина Soberana-2 получила разрешение на использование для детей

«Вакцина Soberana-2, которая в Иране производится под названием «PastoCoVac», получила разрешение на экстренное использование для детей от 2 до 18 лет в Кубе», написал он в Twitter.

Вакцинацию подростков в Кубе начнут на этой неделе. А младшие дети будут получать прививки с середины сентября.

По данным государственного производителя Института Финли, испытания вакцины у детей оказались безопасными и создали более сильный иммунный ответ, чем у взрослых.

В Минздраве страны заявили, что вакцинация будет как ежегодные прививки против различных детских болезней.

Кубинский институт «Finlay Vaccine» и иранский институт «Пастур» в начале 2021 года подписали соглашение об одновременной реализации третьей фазы испытаний вакцины на людях. Третья фаза испытаний вакцины на людях началась 26 апреля в 8 городах Ирана с участием 24 тыс. добровольцев.