6 сент. 2021 г., 12:14
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Хатибзаде назвал следующее заседание Совета управляющих МАГАТЭ регулярным

Хатибзаде назвал следующее заседание Совета управляющих МАГАТЭ регулярным

Тегеран, 6 сентября, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде назвал следующее заседание Совета управляющих МАГАТЭ регулярным, отметив, что политизация платформы МАГАТЭ вызывает иной ответ со стороны Ирана, и ни одна из сторон не должна допускать просчетов.

Пресс-секретарь МИД ИРИ в ответ на вопрос о возможной поездке генсекретаря МАГАТЭ в Тегеран заявил: «Мы слышали о визите Рафаэля Гросси, но не знаем, ли поездка запланирована или нет. Наши технические переговоры с МАГАТЭ постоянно продолжатся».
Говоря о продолжении переговоров по возобновлению ядерной сделки в Вене, Хатибзаде отметил: «Иран неоднократно объявлял, что переговоры для полного выполнения обязательств США в рамках СВПД и резолюции 2231 ООН продолжатся».
По его словам, эти переговоры должны обеспечивать интересы иранского народа, которые встречали неоднократных нарушений со стороны Соединенных Штатов и бездействия Европы.
Он призвал американских властей перестать менталитет Дональда Трампа по Ирану, и выполнять ядерную сделку в полной мере.
Военное вмешательство в Афганистан обречено на провал
Хатибзаде выразил беспокойство ситуацией в Панджшере, резко осудив атаки в прошлой ночью, которые привели к убийству афганских лидеров.
Дипломат отметил, что Иран прилагает все усилия, чтобы положить конец страданиям афганского народа и сформировать инклюзивное правительство в стране, добавив: «Я серьезно предупреждаю, что необходимо соблюдать все красные линии. Иран внимательно следит за развитием событий в Афганистане».
Он подчеркнул, что международные организации, наряду со странами региона, несут ответственность за обеспечение мира и стабильности в Афганистане.

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