Иранские слепые мастера ковроткачества изготовили ковер по случаю Паралимпийских игр в Токио

Бехруз Акбари, Моин Корд-Заде и Зохре Яздани за 25 дней изготовили этот ковер под руководством мастера Ширина Шейх Мозафари.
Ковер был представлен в воскресенье наряду с прибытием золотого призера Паралимпийских игр в метании копья Саида Афруза в Керман на юго-востоке Ирана.
Иранская команда заняла 12-е место в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 11 серебряных медалей и 1 бронзу. Первое место заняла сборная Китая, вторыми стали британцы.
Керман, 6 сентября, ИРНА – 3 слепых мастера ковроткачества в Кермане изготовили ковер, чтобы поблагодарить иранских паралимпийцев за их выступление на Паралимпиаде-2020 в Токио.
Бехруз Акбари, Моин Корд-Заде и Зохре Яздани за 25 дней изготовили этот ковер под руководством мастера Ширина Шейх Мозафари.
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