5 сент. 2021 г., 23:16
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Иран стал вторым на студенческом чемпионате Азии по шахматам среди женщин

Иран стал вторым на студенческом чемпионате Азии по шахматам среди женщин

Тегеран, 5 августа. ИРНА – Сборная Ирана заняла второе место на студенческом чемпионате Азии по шахматам среди женщин, прошедшем в режиме онлайн.

По итогам соревнований иранские студентки выиграли 2 серебряные медали и одну бронзовую медаль и завоевали серебряную медаль в общекомандном зачете.
Второй студенческий чемпионат Азии по шахматам проходит с 2 по 13 сентября среди мужчин и женщин.

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