Иран стал вторым на студенческом чемпионате Азии по шахматам среди женщин

По итогам соревнований иранские студентки выиграли 2 серебряные медали и одну бронзовую медаль и завоевали серебряную медаль в общекомандном зачете.

Второй студенческий чемпионат Азии по шахматам проходит с 2 по 13 сентября среди мужчин и женщин.