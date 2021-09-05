Иран стал вторым на студенческом чемпионате Азии по шахматам среди женщин

По итогам соревнований иранские студентки выиграли 2 серебряные медали и одну бронзовую медаль и завоевали серебряную медаль в общекомандном зачете.
Второй студенческий чемпионат Азии по шахматам проходит с 2 по 13 сентября среди мужчин и женщин.
Тегеран, 5 августа. ИРНА – Сборная Ирана заняла второе место на студенческом чемпионате Азии по шахматам среди женщин, прошедшем в режиме онлайн.
По итогам соревнований иранские студентки выиграли 2 серебряные медали и одну бронзовую медаль и завоевали серебряную медаль в общекомандном зачете.
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