5 сент. 2021 г., 23:03
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News Code: 84461420
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Раиси получил вторую дозу иранской вакцины от COVID-19

Раиси получил вторую дозу иранской вакцины от COVID-19

Тегеран, 5 сентября. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси получил вторую дозу иранской вакцины "Ков Иран Баракат" от коронавирусной инфекции COVID-19.

Новый президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье сделал прививку от COVID-19 вакциной, разрабатываемой иранскими учеными.

Напомним, что первую дозу президент Ирана получил 8 августа.

Президнт поблагодарил медицинский персонал за работу в пандемию, а также призвал ускорить темпы производства иранской вакцины от коронавируса.

Ранее 23 июля, верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи принял вторую дозу иранской вакцины от коронавируса "Ков Иран Баракат". Первую дозу иранской вакцины Верховный лидер принял 25 июня.

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