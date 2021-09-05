Иран приветствует развитие отношений с Францией

Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Приветствуя предложение президента Франции пересмотреть отношения между двумя странами и начать новую главу в двусторонних отношениях и региональном сотрудничестве между Тегераном и Парижем, Раиси отметил, что правительство Ирана приветствует развитие отношений с Францией, особенно в торгово-экономической области, и заявил о готовности начинать всестороннее сотрудничество с Европой через Францию.

Безусловно, политическая независимость Ирана и Франции является ценным ресурсом для установления сбалансированных, прочных и стабильных отношений между двумя странами, и наш общий интерес заключается в предотвращении вмешательства внешних факторов в эти отношения.

"Переговоры о возобновлении ядерной сделки Ирана должны привести к отмене экономических санкций в отношении Исламской Республики", сказал Раиси.

"Исламской Республики Иран всегда заключалась в поддержке иракского народа в установлении мира и спокойствия в регионе, и мы считаем, что внутрирегиональное сотрудничество очень полезно для создания безопасности и спокойствия в регионе", указал он.