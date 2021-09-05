Иран примет участие в чемпионате мира по горным лыжам на траве

Мехди Сулогани и Хоссейн Кальхор в составе взрослой сборной и Мехди Джафари в составе молодежной команды выступят в этом турнире.
Чемпионат мира по горным лыжам на траве 7-11 сентября пройдет в слаломе, гигантском слаломе, супергиганте и суперкомбинации в Чехии.
Тегеран, 5 сентября, ИРНА – Сборная Ирана сегодня в воскресенье отправилась в Чехию для участия в чемпионате мира по горным лыжам на траве.
Мехди Сулогани и Хоссейн Кальхор в составе взрослой сборной и Мехди Джафари в составе молодежной команды выступят в этом турнире.
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