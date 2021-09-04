Четыре золотые и две бронзовые медали иранские борцы завоевали на Кубке Ивановича в Сербии

Вчера в Сербии прошли международные соревнования по борьбе Кубка Любомира Ивановича. В итоге иранская команда получила золото Пуей Дадмарзом в весовой категории 55 кг, Омидом Арами в 60 кг, Али Арсалана в 72 кг и Али Акбар Юсефи в 130 кг, а бронзу Мохаммад-Хади Шабани и Мохаммад-Резой Резаи в весовых категориях 55 и 67 кг.
Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Отобранная иранская команда по греко-римской борьбе завоевала 4 золотые и 2 бронзовые медали на международных соревнованиях Кубка Ивановича Сербии.
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