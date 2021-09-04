Четыре золотые и две бронзовые медали иранские борцы завоевали на Кубке Ивановича в Сербии

Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Представитель Ирана по правам человека на 48-й сессии Совета ООН по правам человека Маджид Торкаман указал на семь десятилетий преступлений, совершенных сионистским режимом против угнетенного народа Палестины, отметив, что это связано с бездействием и равнодушием международного сообщества в отношении самой ужасной несправедливости в истории.