Раиси: следует восстановить подорванного доверие людей

«Одна из вещей, которая была подорвана за этот период, - это доверие людей. Мы должны восстановить подорванное доверие людей. Чтобы восстановить доверие людей, нужно быть честным. Все чиновники должны быть честными и честно выполнять данное обещание, а если оно не выполняется, они должны объяснять людям причины, по которым оно не было выполнено. По словам Верховного лидера революции, если по какой-либо причине, например, по неотложным вопросам или стихийным бедствиям, есть препятствия для выполнения обещаний, людям необходимо сообщить об этом», - отметил он.

«Сегодня вы можете подать заявку на безопасные и гарантированные инвестиции в любой точке Ирана. Инвестиции в Иран безопасны, предсказуемы для экономического роста страны, и вопросы, которые вчера были рассмотрены в провинции Систан и Белуджистан, заключались в том, что пляжи Макрана готовы для крупномасштабных инвестиций», - добавил он.