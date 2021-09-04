Стремление к качеству- залог успеха иранской команды в Токио

Команда Ирана, прибывшая на XVI Паралимпийские игры в Токио под названием «Сардар Дельха», смогла завершить свою работу, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и одну бронзовую медали. В этот период игр Иран занял 12-е место в таблице распределения медалей. Также в этот период Иран показал свои лучшие результаты с точки зрения качества цвета медалей.

Золотые медали иранского турнира Ирану принесли Рухолла Ростами, Вахид Нури, Мохаммад Реза Хейроллахзаде, Сара Джаванмарди, Хашимие Мотагян, Захра Немати, сборная Ирана по волейболу сидя, Асгар Азизи, Амир Хосравани, Мехди Олад, Саид Афроз и Хамед Амири.

Завоевание трех золотых медалей иранскими паралимпийцами было одним из самых важных событий этого периода. Хашимие Мотагян выиграла свою первую золотую медаль Паралимпийских игр в легкой атлетике. Захра Немати и Сара Джаванмарди также достигли своего третьего золота в этот период. Другими словами, 33,3% женщин, отправленных на Паралимпийские игры в Токио, выиграли медали.

Дзюдо выступило лучше всего с двумя спортсменами и двумя золотыми медалями. Мохаммад Реза Хейроллахзаде и Вахид Нури принесли Ирану золото.

Восемь членов иранской были слепыми и слабовидящими спортсменами. Эти спортсмены завоевали четыре золотые и две серебряные медали. Другими словами, 33,3% золотых медалей иранской команды выиграли слепые. Мехди Олад, Амир Хосравани, Мохаммад Реза Хейроллахзаде и Вахид Нури выиграли четыре медали среди слепых.

Большинство серебряных медалей Паралимпийских игр

для Ирана было выиграно в Токио. За этот период национальные чемпионы Ирана смогли завоевать 11 серебряных медалей. Ранее больше всего серебряных медалей было завоевано на Паралимпийских играх в Рио-2016. За это время Иран выиграл 9 серебряных медалей.

Политика стремления к качеству Национального олимпийского комитета, благодаря которой страна впервые заняла третье место на Параазиатских играх, на этот раз стала эффективной в Токио и принесла иранскому спорту 12 золотых паралимпийских медалей. Политика, которая одновременно контролировала стоимость отправки и побудила Иран показать один из своих самых блестящих результатов на Паралимпийских играх.