4 сент. 2021 г., 20:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84460140
0 Persons

Сборная Ирана по волейболу сидя стала чемпионом мира в Токио

Сборная Ирана по волейболу сидя стала чемпионом мира в Токио

Тегеран, 4 сентября, ИРНА - Сборная Ирана по волейболу сидя стала чемпионом мира на Паралимпийских играх в Токио и принесла 11-ю золотую медаль иранской команде.

Финал волейбольного турнира между Ираном и Россией прошел сегодня, в последний день Паралимпийских игр.

Команда Ирана выиграла финал игр против России со счетом 3:0.

Матч судил Томас Мороло из Эстонии и Бено Майер из Нидерландов.

Иран выиграл золотые медали на Паралимпийских играх 1988, 1992, 1996 и 2000 годов, а также серебряную медаль на Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, уступив Боснии. Боснийская команда также обыграла Иран в финале Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Your Comment

You are replying to: .
captcha