Сборная Ирана по волейболу сидя стала чемпионом мира в Токио

Финал волейбольного турнира между Ираном и Россией прошел сегодня, в последний день Паралимпийских игр.

Команда Ирана выиграла финал игр против России со счетом 3:0.

Матч судил Томас Мороло из Эстонии и Бено Майер из Нидерландов.

Иран выиграл золотые медали на Паралимпийских играх 1988, 1992, 1996 и 2000 годов, а также серебряную медаль на Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, уступив Боснии. Боснийская команда также обыграла Иран в финале Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.