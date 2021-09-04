Иранские фильмы попали на кинофестиваль в Аргентине, Индии, Албанип и США

По данным ИРНА, первый фильм Марьяма Бахролоуми «Патио» будет конкурировать с другими работами на Международном кинофестивале Парана в Аргентине и Международном Нобелевском фестивале в Индии.

4-й Международный независимый кинофестиваль PIFF проходит с 3 по 10 сентября 2021 года в городе Парана, Аргентина.

Международный Нобелевский кинофестиваль в Индии также будет проходить онлайн и завершится 30 сентября в южном штате Карнатака.

Фильм «Ботулотоксин» режиссера Кавеха Мазахери в продолжение международного выступления, попал на XIX фестиваль в Тиране (Албания), семнадцатый кинофестиваль Salntv, восьмой выпуск кинофестиваль в Турине и XVII фестиваль Sinfest в Бухарест, чтобы конкурировать с другими мировыми работами.

Короткометражный фильм Саджада Шах-Мухатами «Identibye» также попал в его последнем международном выступлении в секцию международных конкурсов Out On Film Festival в Атланте, Джорджия, США.

34-й Международный кинофестиваль в Атланте пройдет с 23 сентября по 3 октября, и победитель лучшего короткометражного игрового фильма будет объявлен на церемонии вручения премии Оскар 2022 года.

Фильм «Барсук» режиссера Казема Моллаи будет показан в конкурсной секции 18-го итальянского международного кинофестиваля «Саленто».

Короткометражный фильм «Миграция» режиссера Мохаммад-Джавада Зейгами, отобран для участия в первом кинофестивале короткометражных фильмов в Химачале в Индии во время его первого международного выступления.

Также короткометражный фильм «300 за ночь» режиссера Мохсена Наджафи-Мери участвует в 19-м Международном кинофестивале короткометражных фильмов Asiana в Южной Корее.

Это старейший кинофестиваль короткометражного кино в Южной Корее, который проводится в этом году с 14 по 19 октября.

Короткометражный фильм «дополнительный соус», снятый Алирезой Гасеми, получил почетный диплом за лучшую операторскую работу на седьмом кинофестивале Corto Capo Film Festival в Италии.