Иранский фильм попал в основную программу международного кинофестиваля Salento

18-ый международный кинофестиваль Salento с 7 по 12 сентября пройдет в Италии.
Кроме фильма «Барсук», «Ботокс» иранского режиссера Каве Мазахери также присутствует в основной программе кинофестиваля. Короткометражный фильм «Пятно» Шуреша Вакили, «Жаркость» Фатеме Мохаммади в категории «Женщины в кино» и «Для моей дочери» Мохаммада Фарадж-Заде представят Иран в этом кинофестивале.
Salento International Film Festival поддерживает международные независимые киноленты, подтверждая, что кино является наиболее мощной формой культурной коммуникации и мостиком между культурами и народами.
Фестиваль представляет собой семидневный праздник кино, включающий в себя ретроспективные кинопоказы, показы полнометражных, документальных, короткометражных фильмов, панораму документальных кинолент. И со всем этим разнообразием познакомится местная и международная публика.
Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Фильм «Барсук» иранского режиссера Казема Молаи вошел в основную программу 18-го международного кинофестиваля Salento в Италии.
18-ый международный кинофестиваль Salento с 7 по 12 сентября пройдет в Италии.
Похожие новости
-
Иранский фильм получил 4 награды на кинофестивале Riverside
Тегеран, 3 мая, ИРНА – Иранская картина "Барсук" режиссера Казема Джалали стала победителем…
-
«Барсук» получил награды на двух американских кинофестивалях
Тегеран,30 марта, ИРНА – Иранский фильм «Барсук» получил награды на кинофестивалях «Fargo»…
Your Comment