4 сент. 2021 г., 14:23
Journalist ID: 2390
News Code: 84459784
0 Persons

Tags

Иранский фильм попал в основную программу международного кинофестиваля Salento

Иранский фильм попал в основную программу международного кинофестиваля Salento

Тегеран, 4 сентября, ИРНА – Фильм «Барсук» иранского режиссера Казема Молаи вошел в основную программу 18-го международного кинофестиваля Salento в Италии.

18-ый международный кинофестиваль Salento с 7 по 12 сентября пройдет в Италии.
Кроме фильма «Барсук», «Ботокс» иранского режиссера Каве Мазахери также присутствует в основной программе кинофестиваля. Короткометражный фильм «Пятно» Шуреша Вакили, «Жаркость» Фатеме Мохаммади в категории «Женщины в кино» и «Для моей дочери» Мохаммада Фарадж-Заде представят Иран в этом кинофестивале.
Salento International Film Festival поддерживает международные независимые киноленты, подтверждая, что кино является наиболее мощной формой культурной коммуникации и мостиком между культурами и народами.
Фестиваль представляет собой семидневный праздник кино, включающий в себя ретроспективные кинопоказы, показы полнометражных, документальных, короткометражных фильмов, панораму документальных кинолент. И со всем этим разнообразием познакомится местная и международная публика.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha