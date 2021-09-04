Иранский фильм попал в основную программу международного кинофестиваля Salento

18-ый международный кинофестиваль Salento с 7 по 12 сентября пройдет в Италии.

Кроме фильма «Барсук», «Ботокс» иранского режиссера Каве Мазахери также присутствует в основной программе кинофестиваля. Короткометражный фильм «Пятно» Шуреша Вакили, «Жаркость» Фатеме Мохаммади в категории «Женщины в кино» и «Для моей дочери» Мохаммада Фарадж-Заде представят Иран в этом кинофестивале.

Salento International Film Festival поддерживает международные независимые киноленты, подтверждая, что кино является наиболее мощной формой культурной коммуникации и мостиком между культурами и народами.

Фестиваль представляет собой семидневный праздник кино, включающий в себя ретроспективные кинопоказы, показы полнометражных, документальных, короткометражных фильмов, панораму документальных кинолент. И со всем этим разнообразием познакомится местная и международная публика.