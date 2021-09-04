Медицинский университет Джунди Шапур попал в список 1600 лучших вузов мира

В этом году в World University Rankings THE представлены 1662 учебных заведения из 99 стран и регионов мира. Вузы оцениваются по 13 критериям, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлечения лучших сотрудников и иностранных студентов).

Ректор медицинского университета Джунди Шапура Фархад Абольнежадиан в субботу заявил, что это учебное заведение впервые вошло в этот рейтинг, и заняло место среди 501-600 лучших университетов мира.

Первое место рейтинга шестой год подряд занял Оксфордский университет (Великобритания), на второй строчке два американских вуза — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. В первую десятку списка вошли только вузы США и Великобритании: Стэнфордский университет (США), Кембриджский университет (Великобритания), Массачусетский технологический институт (США), Принстонский университет (США), Калифорнийский университет в Беркли (США), Йельский университет (США) и Чикагский университет (США).