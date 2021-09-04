Иран стремится к укреплению дружбы между странами

Он на церемонии закрытия конкурса «Кубок моря» АрМИ-2021 в городе Бендер-Энзели заявил, что Ирану удалось занять первое место в соревнованиях Международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина-2021» и «Кубок моря».

«Цель Ирана – оборонительная и морская дипломатия и демонстрировать свои военные возможности на международной арене», отметил контр-адмирал Ирани.

«Мы попытаемся представить Иран как образец мира и дружбы в Каспийском море», добавил он.

Конкурс профессионального мастерства военных моряков «Кубок моря» Армейских международных игр проходил с 24 августа по 3 сентября на территории военно-морской базы и морского порта Энзели, а также в южной части Каспийского моря. В нём принимали участие экипажи малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии, патрульного корабля G122 ВМС Азербайджана, иранского малого ракетного корабля «Пейкан» и казахстанского ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка».